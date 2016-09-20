Haber Kaynağı: DHA

Örnsköldsvik ve Sollefteå kentleri arasındaki ormanlık bölgede arkadaşları ile geyik avına çıkan Andreas Sånglöf ekipte gözcü olarak kaldığı noktadan 20 metre ilerde böğürtlen çalıları arasında yuvarlanan bir karaltı fark etti. İlk önce ava katılan köpeklerden biri olduğunu düşündüğü karaltının bir ayı olduğunu anlayınca cep telefonu ile ayıyı görüntülemeye başladı.Andreas Sånglöf ayı ile karşılaşmasını şöyle anlattı:‘‘İlk önce gözlerime inanamadım. Bir iki kere gözlerimi ovuşturdum. Sonrasında cep telefonumu çıkarmaya akıl edene kadar adrenalin şokundan titreyerek öylece kaldım. Ayıyı görüntülerken anlamadığım bir şeyler onu bana doğru koşmaya yöneltti. Ancak hiç bir zaman göz göze gelmedik. Hiç bir zaman korkmaya vaktim olmadı. Bana 5-6 metre yaklaştığında bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüm. Aklıma tek gelen şey beni fark etmesi için ıslık çalmak oldu.’’Andreas’ın ıslık çalmasıyla bir an duran ayı, bir müddet ters yönde koştuktan sonra, bölgeden uzaklaştı.Sonrasında ne düşündüğü sorusuna Andreas Sånglöf ‘‘Bir çok arkadaşım soğuk kanlımı olduğum yada aptal cesaretli mi olduğum sorusunu sordu. Ancak karşı karşıya bulunduğum duruma rağmen sakin bir ruh hali içindeydim. Bir başkasını benzer durumda görseydim büyük bir korku yaşadığını düşünürdüm. Ama ben çok az korku duydum ve harika bir doğa tecrübesi yaşadım’’ diye cevapladı.