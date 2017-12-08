İsrail askerlerinden mermili, gazlı müdahale

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde protesto edildi. İsrail askerleri El-Halil, Nablus ve Kalkiliyye'deki gösterilere müdahale etti. Cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Kızılhaç gösterilerde İsrail güvenlik güçlerinin müdahelesiyle 95 kişinin yaralandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası bugünü 'Öfke Günü' ilan eden Hamas'tan yeni intifada çağrısı gelirken Kudüs, Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil kentlerinde cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenlendi.



İsrail askerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtiliyor.



ABD'nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra'da Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi.



Halk direniş Komitesi aktivisti Murad İştivi, İsrail askerlerinin Kalkiliyye yakınlarındaki Kefer Kaddum beldesindeki gösterilere müdahalesi sırasında biri gazeteci 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını aktardı.