İsrail Bakanı'ndan şok sözler!

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail askerinin 60 sivili öldürmesinden bir gün sonra İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi

İsrail Bakanı'ndan şok sözler!
16 Mayıs 2018 Çarşamba 09:59

İsraeli Radyosu’na konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini ve Filistinlilere iyi davrandığını söyledi. İsrail askerinin barışçıl gösteri yapan Filistinlilerin üzerine ateş açmasının ardından 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili konuşan Shaked, İsrail'i katliamla suçlayan bir çok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini ifade etti.

'Güvenlik güçleri çok iyi bir iş yapıyor ve olayları yönetiyor" diyen Shaked uluslararası eleştiriler konusunda "Hoş değil ama biz buna alışığız ve başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan "Gazze Şeridini yeniden ele geçirmek dışında bir çare kalmadı" dedi, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadığını belirtti.

Etiketler; #israil #israil bakan
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