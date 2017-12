İsrail'den çok sert Kudüs yanıtı

İsrail yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanı Emanuel Nahson, paylaştığı yazılı açıklamada, "Erdoğan tanısın ya da tanımasın, Kudüs Yahudilerin 3 bin yıllık, İsrail'in de 70 yıllık başkentidir" dedi. Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Milli Eğitim Bakanı Naftali Benett de, "Maalesef Erdoğan son yıllarda İsrail'e saldırmak için hiç bir fırsatı kaçırmadı. İsrail, Kudüs'ün İsrail devletinin başkenti olarak tanınması da dahil tüm amaçlarına devam etmeli. Her zaman eleştirecek birileri olur ama neticede birleşik bir Kudüs'e sahip olmak Erdoğan'ın sevgisine sahip olmaktan daha iyi" dedi.



Yerel basında ayrıca, İsrail Ulaştırma ve İstihbarat bakanlıklarını yürüten Yisrael Katz'ın, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanından emir almayız. İsrail egemen bir ülkedir ve Kudüs onun başkentidir." şeklindeki sözlerine yer verildi.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa; hemen, beş on gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir." demişti.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa; hemen, beş on gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Bu Liderler Zirvesiyle de çok daha önemli etkinliklerle tüm İslam dünyasını o zirvede hareketlendireceğiz. Zira sıradan bir olay değil, bu olay. Amerika bütün işleri bitirdi de şimdi bu mu kaldı? DEAŞ ile de işi bitir, bu mu kaldı? Netanyahu, İsrail de kendi içinde iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Biz kesinlikle son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir. Amerika'yı, bölgedeki sorunları daha derinleştirecek böyle bir adım atmaması konusunda buradan bir kez daha ikaz ediyoruz: Böyle bir şey olamaz. Böyle bir adım atamazsınız. Zira artık dünya bir bütündür. Bu bütünün içerisinde 'Ben istediğim gibi hareket ederim.' noktasında hareket ettiğiniz takdirde bu bölgede meydana gelecek sıkıntıları göz ardı edemezsiniz."