İsrail tehdit etti: Taş devrine çeviririz

Suudi Arabistan medyasına konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrail Katz, İsrail'in Lübnan'daki İran'a ait füze tesislerini vurabileceklerini duyurdu. Katz, "Lübnan'ı taş devrine çeviririz" tehdidinde bulundu

Sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan merkezli Elaph'a konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrail Katz, "Askeri harekata girişip onlara engel olacağız, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak, bu kez tüm Lübnan hedef alınacak" dedi.



İsrailli Bakan Katz, İran'ın Lübnan'da kapsamlı bir füze tesisi inşa etmekte olduğunun farkında olduklarını söyledi.



Katz, İsrail'in 2006'daki savaşta Hizbullah'a karşı büyük bir hezimete uğrayarak Lübnan'dan geri çekilmek zorunda kalması konusu hakkında ilginç ifadeler kullandı. Katz, 11 sene önce yaşanan olayla bir piknikle karşılaştırdı ve "Size ifade ediyorum, Lübnan'ı taş devrine çevireceğiz" dedi.



İsrailli Bakan, "Aynı zamanda, savaş istemiyoruz, Lübnan'a zarar vermekle ilgilenmiyoruz ama bir Lübnanlı'nın bize saldırmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.



SUUDİ ARABİSTAN-İSRAİL YAKINLAŞMASI



İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da kısa süre önce Suudi Arabistan medyasına konuşmuş, tarihte bir ilk olarak gösterilen bu olay Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşmasına kanıt olarak sunulmuştu. İsrailli komutanın Suudi Arabistan medyasına konuşmasıyla yaşanan şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan’daki bir yayın organına konuşmasıydı.



Katz, Kudüs krizi konusunda Suudi Arabistan'ın İsrail-Filistin krizine ilişkin barış sürecinde rol oynayabileceğini öne sürdü.



Tahran yönetimini bölgedeki gerçek ve en büyük tehdit olarak nitelendiren Eisenkot, İran'a karşı Riyad’la tam mutabakat içinde olduklarını söylemişti.