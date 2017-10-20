İsteksiz davranan köpek CIA'deki işinden oldu!

CIA, başarılı olmasına rağmen mutsuz ve isteksiz olan köpek Lulu'yu emekli etme kararı aldı

Lulu isimli Labrador cinsi köpek, koklayarak patlayıcı madde bulma konusunda eğitildi. Ancak eğitim sonrası göreve başlayan Lulu, isteksiz çalışmaya başlayınca görevden alındı. Bir K-9 köpeği olmak istemeyen ve sadece oyun oynamak isteyen bu yüzden de işinde isteksiz tavırlar sergileyen Lulu, CIA tarafından emekli edildi. Lulu, CIA tarafından en kısa sürede emekli olan çalışan oldu.





10 hafta eğitim alıyorlar

CIA'de görev alacak olan köpekler 10 hafta boyunca 19 bin farklı patlayıcının kokusunu öğretmen için yoğun şekilde çalışıyor. 10 ayrı testten geçen köpekler, daha sonra da CIA çalışanı olarak göreve başlıyor. Daha çok Labrador, Golden Retriever ve Alman Çoban köpeklerinden seçilen köpekler, ülkenin çeşitli yerlerinde hatta ülke dışında da görev alıyor. Bu köpeklerin haftalık çalışma süresi ise 60 saat.Konu ile ilgili açıklama yapan CIA yetkilileri eğitim sürecinin zorlu olduğunu ve köpeklerin işten keyif almasının önemli olduğunu belirtti. Lulu'nun da tüm testleri geçtiğini belirten yetkililer, ancak CIA'de çalışmanın onun için uygun bir hayat olmadığını anladıklarını söyledi.Lulu'nun erken emekliliği sosyal medyada da olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları Lulu'nun sanatçı ruhlu olabileceği yorumlarını yaparken, bazıları ise ajan olabileceğini belirterek espiri yaptı.Lulu ise artık arkadaşı ile hayatın keyfini çıkarıyor.