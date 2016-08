İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'dan dayanışma mesajı

Haber Kaynağı: AA

İtalya Sivil Savunma Kurumu, başkent Roma'nın 140 kilometre doğusunda Accumoli'de sabaha karşı yerel saatle 03.36'da yaşanan, yaklaşık 20 saniye süren 6,0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısını 38 olarak açıkladı.Yerel basında çıkan haberlerde, deprem sonrası 100 kadar artçı sarsıntının meydana geldiği, çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin kayıp olduğu belirtildi.Yetkililer, deprem bölgesinden yaralıların Roma'daki hastanelere naklinin kolaylaştırılması amacıyla başkentte halktan ana cadde ve bulvarları açık tutmaları çağrısında bulundu.Bölgede Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto kasabalarında hasarın büyük olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.Amatrice'de depreme tanık olan Marco isimli bir görgü tanığı, "İşe gitmek için uyanmıştım. Yatağımdan kalktım ve bir anda her şey çöktü. 10 saniye her şeyi yok etmek için yetti." dedi.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yaptığı açıklamada, depremin tüm ülkeyi yasa boğduğunu dile getirerek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızla gereken dayanışma gösterilmeli." ifadesini kullandı.Mattarella, enkaz altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılması, yaraların sarılması, ardından yıkıma uğrayan yerleşim birimlerinin hızla yenilenmesi çalışmalarının başlatılması gerektiğini söyledi.İtalya Başbakanı Matteo Renzi gelişmeleri geceden bu yana takip ettiğini, en kısa sürede bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.İçişleri Bakanı Angelino Alfano, deprem bölgesinde şu anda 219 kişilik arama-kurtarma ekibinin görev yaptığı, ekibe 276 kişinin daha ekleneceği bilgisini verdi.İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago da yaptığı açıklamada, İtalya spor camiasının depremzedelerin yanında olduğunu, bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda depremde yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin deprem bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.