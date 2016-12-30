Avrupa turlarının en uğrak noktalarından olan İtalya farklı şehirleri ile herkese hitap edebilen bir yapıdadır

Avrupa turlarının en uğrak noktalarından olan İtalya farklı şehirleri ile herkese hitap edebilen bir yapıdadır. Görmeye değer birçok şehri ve bölgesi bulunur. Bunların tamamına ve İtalya hakkında detaylı bilgiye http://www.yoldasin.com/avrupa/guney-avrupa/italya/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İtalya'da mutlaka görülmesi gereken 5 şehir sıralamasının ilk sırasında kuşkusuz Roma yer alır. San Pietro (St. Peter) Bazilikası, Vatikan Müzeleri (Sistina Şapeli), İspanyol Merdivenleri, Pantheon, Fontana di Trevi (Aşk Çeşmesi) gibi önemli yapıları ile ziyaretçilerini cömert bir şekilde ağırlayan Roma, kişilerin aynı zamanda bu şehirden etkilenmesini de sağlar. Bu açıdan Roma'da yapacağınız her ziyaret unutulmaz anlara sahip olmanızı sağlar. Roma’da alışveriş, gezilecek yerleri, konaklama tavsiyeleri ve diğer tüm bilgilerin yer aldığı bu sayfa çok işinize yarayabilir!

İtalya'da Roma’nın ardından ise ikinci sırada Venedik yer alır. Venedik özellikle şehir yapısıyla tüm dünya genelinde özel bir yere sahiptir. Bu açıdan çoğu kişi iş için görülmek istenen bir bölgedir. Suların üzerinde inşa edilen kent Venedik, gondollar ile farklı ve bir o kadar da keşfedilmeyi bekleyen bir şehir gezisi sunar. Aynı zamanda Venedik ziyaretinde meşhur ressamların pek çok farklı eserinin ve izlerinin görülmesini mümkündür.

İtalya'nın dikkat çeken şehirlerinden bir diğeri ise Floransa’dır. Floransa tam olarak İtalya'nın ortasında yer aldığı gibi yapılacak ziyaretlerde de sürekli rotalarda yer almaktadır. Floransa'da daha çok sanatsal ve tarihi bir gezi yapılabilir. Leonardo Da Vinci, Dante gibi en önemli isimler ve Rönesans sanatçıları Floransa'da doğmuş ve önemli etkilerini Floransa'dan yapmayı başarmıştır. Bu bakımdan Floransa’nın özellikle bu alanlara ilgi duyan kişiler için oldukça cazip yerlerden birisi olduğunu söylemek mümkündür.

Napoli de yine özel yapıları ile birlikte dikkat çeken yerlerden bir tanesidir. Üstelik Napoli'nin yakınlarında bulunan adaları ziyaret etmek de İtalya gezisi sırasında farklı bir keyif sunar. Bu açıdan Kraliyet Sarayı, katedral gibi özel yapıların görülmesi, ada turlarının gerçekleştirilebilmesi adına Napoli en cazip seçeneklerden bir tanesidir.

İtalya için dikkat çeken bir diğer şehir ise Milano’dur. Tiyatroları, katedralleri, kaleleri ile ünlenen Milano, özellikle son yemek sahnesi ile ünlenen S. Maria delle Grazie Kilisesi ile dikkat çeker. Bu açıdan İtalya denildiğinde bu ilk beş şehrin mutlaka dolaşılması önerilir. Yapılan turlarda da genelde birden fazla şehrin gezilmesi ile İtalya turları tamamlanmaktadır. Bu açıdan İtalya'ya turla gitmek isteyen kişiler dahi pek çok farklı İtalyan şehrini görme fırsatı elde eder. Eğer kendi başınıza ziyaret edecekseniz tüm şehirleri kapsayan, geniş bir tur planı yapmanız İtalya'yı daha iyi anlamanızı ve daha iyi bir gezi yapmanızı sağlar. Kuşkusuz İtalya sıralanan beş şehir ile sınırlı değildir. Bu şehirlerin dışında Torino, Ravenna ve Genova gibi pek çok önemli şehre sahip olan İtalya, bu açıdan çok uzun bir süre ayrılması gereken ülkelerden bir tanesidir. Eğer özelikle İtalya için ayrı bir süre ayırabilirsiniz, hem çok iyi bir gezi yapabilir hem de İtalya’da çok keyifli bir dönem geçirebilirsiniz.

Daha fazla seyahat notu, ipucu ve gezi bilgileri için www.yoldasin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.