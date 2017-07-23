Kaçmaya çalışan DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı!

DEAŞ'tan tamamen temizlenen Musul'da makyaj yapıp kadın elbisesi ile kaçmaya çalışan DEAŞ'lı terörist, sakal ve bıyığını kesmeyince Irak güvenlik güçlerine yakalandı

Makyaj yapıp kadın elbisesi ile Musul'dan kaçmak isteyen DEAŞ'lı terörist, sakal ve bıyık tıraşı olmayı unutunca Irak güvenlik güçleri tarafından yakalandı.



Irak askerlerinin DEAŞ'tan tamamen temizlendiği Musul'dan kaçmaya çalışan teröristin planı istediği gibi gitmedi.



Irak askerlerini atlatmak için kadın kılığına giren terörist, sakal ve bıyığını kesmeyi unutunca yakalandı.



Irak askerleri tarafından yayınlanan fotoğraflarda, kaçmaya çalışan teröristin yüzü pudralı, dudakları rujlu ve gözleri boyalı olarak görülüyor.



Irak ordusu tarafından kadın kılığna giren diğer teröristlerin de fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda diğer teröristler de makyajlı ve kadın iç çamaşırıyla görülüyor.



