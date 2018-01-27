Kadınlar maça gitmek için erkek kılığına giriyor!

İran'da kadınların maçları izlemek için stadyuma girmesi yasak. Kadınlar ise bu yasağı delmenin yolunu bulmuş

Kadın-erkek ayrımcılığı bazı ülkelerde maalesef hala büyük sorun. Birçok ülkede kadınlar hala erkeklerin yararlandığı imkanlardan yararlanamıyor. Bu yüzden kadınlar da bu imkanlardan faydalanabilmek için kendi yöntemlerine başvuruyor.



Bunlardan biri de İran'da yaşanıyor. İran'da kadınların erkek takımlarının maçlarına girmesi yasak. Bu yüzden kadınlar yolu erkek kılığına girerek maçlara girmekte bulmuş.





Sevdikleri takımın maçlarını izlemek isteyen kadınlar, erkek kılığına giriyor ve bu şekilde güvenlik kontrolünü altalabiliyor.



Kendilerine sakal yapan İranlı kadınlar, yüzlerini de destekledikleri takımın rengine boyuyor. Başlarına bere takın kadınlar, erkek kıyafeti de giyerek maçlara giriyor.





Tam tersi de yaşanmıştı

Ülkede bu olayın tam tersi de yaşanmıştı. Kadın müsabakalarına erkeklerin girmesi yasak olduğu için, 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı maça kadın kılığında girmek zorunda kalmıştı.