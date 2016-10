Kadınlardan Trump'a taciz suçlaması

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adayı' işadamı Donald Trump geçtiğimiz hafta yayınlanan ve kadınlara cinsel taciz içerikli ses kayıtlarının yer aldığı videodan sonra, şimdi de fiziksel taciz iddiaları ile yüz yüze kaldı

ABD'de Başkanlık seçimi yaklaştıkça siyasetin dile de sertleşiyor. Geçtiğimiz günlerde başkan adaylarından Donald Trump'un kadınları yönelik hakaret içeren söylemlerinin videosu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Trump, Başkan adayı Hillary Clinton'ın eşi olan eski Başkanlardan Bill Clinton'ın tacizine uğradığını iddia eden kadınlarla basın açıklaması yaptı. Ancak bu kez de The New York Times gazetesine iki kadın konuştu ve Trump'ın kendilerine tacizde bulunduğunu öne sürdü.



ABD'de yayınlanan The New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Trump'ın kendilerine fiziksel cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bir kadın, Trump'ın bir uçuş sırasında göğüslerine dokunduğunu ve elini eteğinin altına sokmaya çalıştığını anlattı. Gazeteye göre, Donald Trump'ın kendisi ve seçim kampanyası yetkilileri iddiaları reddederken, The New York Times'a konuşan Jessica Leeds, iş kadını olarak çalıştığı dönemde, New York'a giden bir uçakta Trump'ın cinsel tacizine uğradığını söyledi. Uçakta ekonomi sınıfında uçarken, kabin görevlisinin önerisi üzerine birinci sınıf bölümünde boş yer olduğu için yer değiştiren Leeds, yanında oturan kişinin Donald Trump olduğunu sonradan öğrendiğini anlattı. Şimdi 74 yasında olan Leeds, 80'li yılların başlarında başına geldiğini söylediği olayda, yemek servisinin tamamlanmasının ardından, Trump'ın aradaki kolluğu kaldırarak kendisine yaklaştığını, göğüslerini avuçlayıp, elini eteğinin altına sokmaya çalıştığını söyledi. Leeds, "Ahtapot gibiydi, elleri her yerimdeydi, korkunç bir cinsel saldırıydı" diye konuştu. Olayı yalnızca yakın arkadaşlarına anlattığını, uçak görevlilerine yada yetkililere bir şey söyleyemediğini anlatan Leeds, Trump ile ilgili ortaya çıkan ses ve video kayıtlarını gördükten sonra, Trump'ın ise bunları 'soyunma odası muhabbeti' olarak nitelemesine dayanamadığını, bunun üzerine gazeteye konuşmaya karar verdiğini anlattı.



Trump ile ilgili ikinci bir cinsel taciz iddiası, olayın yaşandığı zaman 22 yasında olan Rachel Crooks adındaki kadından geldi. O zamanlar, Trump Towers'daki bir emlak ve inşaat şirketinde resepsiyonist olarak çalıştığını belirten Crooks, Trump'ın binadaki bir asansörün dışında kendisini önce yanaklarından sonra da dudaklarından öptüğünü öne sürdü. Crooks, kendisinin çalıştığı şirketin Trump'ın şirketi ile iş yaptığını bildiğini, asansör beklerken kendisini tanıttığını ve Trump ile tokalaştığını, Trump'ın ise elini bırakmadığını, daha sonra kendisini önce yanaklarından sonra da dudaklarından öptüğünü savundu.



Crooks "Çok uygunsuz bir hareketti. Buna cüret edebilecek kadar önemsiz olduğumu düşünmesine çok kızmıştım" dedi. Crooks da yaşadığı taciz olayını yalnızca kız kardeşine anlatma cesareti bulabildiğini söyledi.