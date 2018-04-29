Kalbi çıkartılmış 140 çocuk cesedi bulundu!

National Geographic'in Peru kaşifi, Trujillo Üniversitesi'nden Gabriel Prieto ve New Orleans'daki Tulane Üniversitesi'nden antropolog John Verano başkanlığındaki uluslararası bir ekip tarafından yürütülen kazılarda, ülkenin kuzeyindeki Trujillo kenti yakınlarında bir yamaçta 550 yıl öncesine ait, yaşları 5 ile 14 arasındaki 140 çocuğa ve 200 yavru lamaya ait kalıntılar bulundu

Bütün çocukların göğüs hizasında kesiklerle öldürüldüğü ve kalplerinin çıkarıldığı anlaşıldı. Çocukların batıya bakan bir yamaca ve beraberinde öldürüldüğü anlaşılan 200 lamanın ise doğuya bakacak şekilde gömüldükleri tespit edildi. Arkeologlar, ellerindeki bilgiler ışığında, bu çocukların antik bir medeniyet tarafından bir törende topluca kurban edildiği sonucuna vardıklarını ifade etti.

Güney ve Orta Amerika'da süren Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde 'insan kurban etme' geleneği olduğu biliniyor. Uzmanlar, çocukların ve lamaların muhtemelen doğa güçlerini kontrol etme umuduyla adak olarak kurban edildiklerini düşünüyor. Bulgulara göre çocuklar ve beraberinde öldürüldüğü anlaşılan 200 lamanın, bu bölgede hüküm süren Chimu medeniyeti döneminde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Bölgede kazılar 2011 yılında başlamıştı. Ekip, önce 3 bin 500 yıllık bir tapınağın yakınlarında 42 çocuk ve 76 lamaya ait kalıntılar buldu. Beş yıl sonra kazılar tamamlandığında bulunan çocuk mezarlarının sayısı 140, lama kalıntılarının sayısı da 200'e varmıştı. Kazının yakınındaki Trujillo ise bugün 800 bin kişilik nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük kenti.