Kaliforniya'da ölü sayısı 31'e yükseldi. 400 kişiden haber alınamıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangının boyutu büyüyor. Yangından ölenlerin sayısı 31'e kadar yükseldi

ABD'ye bağlı Kaliforniya eyaletinde pazar gecesi çıkan yangının boyutu büyüyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği öğrenildi. Bölgede bulunan 3 bin 500 ev de kül oldu.



Yetkililer 400'den fazla kişinin de kayıp olduğunu henüz bu kişilerden haber alınamadığını söyledi.



Çok sayıda itfaiye erinin katıldığı söndürme çalışmasının sürdüğü Kaliforniya'da Vali Jerry Brown da acil durum ilan etti.



Öte yandan bölgede yangın nedeniyle tahliye edilen bazı evlere hırsızlık amacıyla giren 5 zanlı da güvenlik güçlerince yakalandı.



Yangından en fazla etkilenen Santa Rosa kentinin Belediye Başkanı Chris Coursey, bölgede 2 bin 834 evin tamamen yandığını açıkladı.



ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları şu ana kadar 2 milyar dolar zarara yol açtı. Bunun bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.