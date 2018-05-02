Kan donduran cinayet girişimi!

İngiltere'de bir çocuk annesi kadının erkek arkadaşına yönelik 'cinayet girişimi' kan dondurdu. 19 yaşındaki Zoe Adams isimli kadın, cinsel ilişki esnasında 'palyaço' gibi giyinerek gözlerini kapattığı erkek arkadaşını bıçakla öldürüp 'kurban etmeye' çalıştı. Kadın suçunu mahkemede itiraf etti

İngiltere'nin Brindlefield bölgesinde yaşanan olay ülke basınında geniş yer buldu.

19 yaşındaki, bir çocuk annesi Zoe Adams isimli kadın önce erkek arkadaşını cinsel ilişki esnasında yatağa bağlamaya teklif etti. Ancak bu teklif, genç adam tarafından kabul edilmedi.

Daha sonra cinsel ilişki öncesinde erkek arkadaşının yüzünü yastıkla kapatmakta ısrar eden kadının 'planı' daha sonra anlaşıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, genç kadının 'erkekleri kurban etme' konusunda takıntılı olduğunu yazdı. Kadının palyaçyo gibi giyindikten sonra elindeki bıçakla adamı 5 kere bıçakladığı öğrenildi. Son dönemde şiddet içerikli videolar izleyen kadının asıl amacının cinayet olup olmadığı ise sorgulanıyor.

Zoe Adams'ın adamı bıçaklamadan önce yüksek alkollü olduğu ve adama 'lütfen bana güven' dediği aktarıldı.

Kadın erkek arkadaşını bilinçli olarak bıçakladığını mahkemede itiraf etti.