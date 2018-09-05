Kanser hastası küçük kızdan doktoruna evlenme teklifi

Kanser hastası olan küçük kız, onun için çok değerli olan doktoruyla evlenme seremonisi yaptı. Kanser hastası küçük kızın o anları izleyenleri duygulandırdı

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:03

 4 yaşındaki ileri derecede kanser hastası Abby, onu tedavi eden doktoruyla evlilik seremonisi gerçekleştirdi. İzleyenleri duygulandıran o anlar kamerayla kaydedildi.

Abby henüz 4 yaşında. Doktoruna evlenme teklifi eden küçük kız çocuğuna hastanedeki çalışanlar bir evlenme seremonisi düzenledi ve küçük Abby'e unutulmaz anlar yaşattı.

Hastanede gerçekleşen seremonide yerleri güllerle kaplanmış hastane odasına giren Abby, giydiği elbisesiyle doktoruna, "Çok tatlısın, benimle evlenir misin" dedi. O anlar kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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