Kaplandan korkan maymunlar, kalp krizinden öldü!

Hindistan'da 12 maymun kaplan kükremesinden korkup kalp krizi geçirdi. Veteriner Kotwali Mohammadi , bölgenin kaplanların geçiş bölgesi olduğunu söyledi

Hindistan'da 12 maymun, ormanda bir kaplanla karşılaştıktan sonra kalp krizinden öldü. Bölgede yaşayanların bulduğu maymunların ilk önce zehirlendiği düşünülse de veterinerler ‘kalp krizi' yorumu yaptı.



Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleşen olayda veteriner Sanjeev Kumar, “Yapılan otopsi sonucu maymunların kalp krizi sonucu öldüğü kesinleşti. Maymunların kaplan kükremesi sonucu ölmüş olabilir, çünkü bölge aynı zamanda kaplanların geçiş noktalarından” dedi. Daily Mail'de yer alan habere göre bölgede yaşayanlar, maymunların öldüğü zamanlarda ormandan kaplan kükremeleri duyduklarını belirtti.



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Öte yandan Times of India'ya konuşan bir diğer veteriner Brijendra Singh, “Maymunlar vahşi hayvanlardır ve bu şekilde ölmezler. Bütün bu maymunlar acı verici bir enfeksiyon sonucu ölmüş olabilirler” sözleriyle ‘kalp krizi' teşhisinin yerinde olmadığını ifade etti.