Haiti hükümeti, ülkeyi vuran Matthew Kasırgası nedeniyle ülkede 339 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ise kasırganın altyapı, tarım ve evlerde ağır tahribata yol açtığını, yaklaşık 350 bin kişinin bu olaydan etkilendiğini kaydetti.



Yetkililer, kıyı bölgelerde yaşayan Amerikalıların en az 3 gün yetecek kadar su ve gıda stoku yapmaları konusunda uyardı. Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı cep telefonlarını şarj edebilecek yedek pil bulundurmaları istendi. ABD ordusu da bölgeye ek asker, paletli araçlar ve helikopter gibi acil durum donanımları gönderildiğini açıkladı.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin verilerine göre, kasırgalar 1 ile 5. kategoriler arasında sınıflandırılıyor. Birinci kategori kasırganın saatteki hızı 119-153, ikincinin 154-177, üçüncünün 178-208, dördüncünün 209-251 kilometre arasında değişiyor. 5. kategori kasırga ise saatte 252 kilometre ve daha da üstü hiza ulaşıyor. Haiti'deki kasırga ise 4. kategori olarak nitelendiriliyor.



Fırtınanın hızının, Haiti üzerinde saatte 230 kilometreye ulaştığı belirtmişti. Bölgede bulunan BBC muhabiri Tony Brown, Haitililerin yıkılan evlerini onarmaya çalıştıklarını, hükümet ya da ordudan bir yardım gelmediğini bildiriyor.



Birleşmiş Milletler ülkede 350 bin kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.



Bahamalarda ağaçların yerlerinden söküldüğü ve elektriğin kesildiği haberileri geliyor, ancak henüz can kaybına dair bir bilgi yok.



Haiti'nin komşusu Dominik Cumhuriyeti'nde de kasırgada yıkılan binalar ve toprak kayması nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.



Kasırga Küba'nın doğu ucunda da etkili oldu. Baracoa kentinde onlarca ev zarar gördü. Matthew Kasırgası, Karayipleri etkileyen son 10 yılın en kuvvetli kasırgası.



Kasırga Küba'nın doğu ucunda da etkili oldu. Baracoa kentinde onlarca ev zarar gördü. Matthew Kasırgası, Karayipleri etkileyen son 10 yılın en kuvvetli kasırgası.



ABD'li yetkililer Florida, Georgia ile Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yaklaşık 2 milyon kişiye evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı.



Kasırga ABD'ye yaklaşırken kategorisi de en şiddetli ikinci seviye olan 4'e yükseltildi. Florida Valisi Rick Scott, kasırganın eyaleti doğrudan vurabileceğini ve herkesin hazır olması gerektiğini söyledi.



Scott "Eğer Matthew Florida'yı doğrudan vurursa felaketle sonuçlanabilir. Hazır olmalısınız" dedi.



ABD Başkanı Barack Obama da "Kentinizde tahliye emri varsa ciddiye almalısınız" yönünde açıklama yaptı. Florida ve Güney Carolina'da acil durum bölgesi ilan edildi.



ABD'de halka en az 3 gün yetecek kadar su ve gıda stoğu yapmaları söylendi. Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı cep telefonlarını şarj edebilecek yedek pil bulundurmaları istendi.



ABD ordusu da bölgeye ek asker ve 9 helikopter gönderildiğini açıkladı. Florida eyaletinden kaçmak isteyen ABD'lilerin oyotollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.



Kasırganın etkili olması beklenen bölgelerdeki süpermarketlerde de raflar boşaldı.



Matthew'un 2005'teki Wilma kasırgasından sonra bölgeyi vuran en büyük kasırga olabileceği belirtiliyor.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.