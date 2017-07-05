Katar'dan, Körfez ülkelerinin taleplerine yanıt!

Katar Dışişleri Bakanı, Körfez ülkelerinin dayattığı 13 maddelik talep listesi ile krizin çözüme ulaşamayacağını ve Katar'a yönelik politikaların "agresif ve hakaret dolu" olduğunu söyledi

Körfez ülkelerinin hazırladıkları onur kırıcı 13 maddelik talep listesini kabul etmesi için Katar'a tanıdığı sürenin domasının ardından, Katar'dan ilk açıklama geldi.



Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik politik ve ekonomik ambargosu hakkında konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, çözümün 'diyalog'dan geçtiğini, ambargoyla krizin çözüme ulaşamayacağını açıkladı. Al Sani, Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik politikasını da 'agresif ve hakaret dolu' olarak niteledi.



13 MADDELİK TALEP LİSTESİ CEVAPLANDI



GEÇEN AY DİPLOMATİK İLŞKİLER KESİLMİŞTİ



"İÇİŞLERİMİZE KARIŞILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"İRAN'LA YAPICI VE SAĞLIKLI İLİŞKİLER YÜRÜTÜLMELİ"

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'ın 13 maddelik talepler listesine verdiği cevabı aldığını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada, Katar'ın cevabının belirlenen ek süre içerisinde 4 ülkeye ulaştırıldığı belirtildi.Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Katar'ı terörizme destek olmakla suçlamış ve geçtiğimiz ay diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.Katar Dışişleri Bakanı al Sani, Suudi Arabistan liderliğindeki 4 ülkenin ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik Katar'a tanınan ültimatomun sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Al Sani, "Biz kendi içişlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz" ifadesinde bulunurken, çözümün 'diyalog'dan geçtiğini, ambargoyla krizin çözüme ulaşamayacağını belirtti.Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben, İran ile sağlıklı ve yapıcı ilişkiler yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.Al Sani, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chantham House'da yaptığı açıklamalarda, Katar'ın söz konusu ülkeler tarafından maruz kaldığı abluka karşısında ayakta kalacak güce sahip olduğunu ifade etti.