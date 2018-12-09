Katar'dan şaşırtan Suudi Arabistan kararı

Katar, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılması için bakan gönderdi

Katar'dan şaşırtan Suudi Arabistan kararı
09 Aralık 2018 Pazar 14:54

5 Haziran 2017'den bu yana Riyad yönetimi ve müttefikleri tarafından tecrit edilen Katar, Körfez zirvesine bakan düzeyinde katılıyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılması için bakan gönderilecek.

 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirveye kendisinin katılmayacağını dün açıklamıştı.

Etiketler; #katar #suuidi #arabistan
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