Katar ile Arap ülkeleri arasındaki kriz nerden çıktı?

5 Müslüman ülke Katar'a sırt çevirdi. Peki neden böyle bir karar aldılar?

Bugün, Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Bahreyn ve Mısır, 'terörizm ve aşırılıklardan korunmak' için, komşuları Katar ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıkladılar. Bu açıklamaya daha sonra Yemen ve Libya da eklendi. Peki ülkeler neden böyle bir karar aldı.



Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayımladı. Ancak açıklamadan hemen sonra Katar resmi olarak QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurarak söz konusu açıklamaların dikkate alınmamasını talep etti.



Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan Al Arabiya ve SKY News Arabia televizyon kanalları resmi açıklamalara rağmen yayınlarına devam ederken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır gibi ülkeler de Katar menşeli yayın yapan tüm yayın kuruluşlarına erişimini ülke içinde yasakladı.



3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayımlandı. E-postalarda Büyükelçi'nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.



Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, bu sabah yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katıldı.



