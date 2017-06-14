Kayıp Ela'dan acı haber geldi. Öldürüp göle atmışlar!

Diş hekimliği konusunda eğitim almak için Ukrayna'ya giden Türk kökenli Ela Dişli'den acı haber geldi. Dişli'nin öldürüldüğü sonra da bavula konularak gölete atıldığı öğrenildi

Kayıp Ela'dan acı haber geldi. Öldürüp göle atmışlar!

Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı Ela Dişli, 31 Mayıs tarihinde kaybolmuştu. Ukrayna'da diş hekimliği bölümünde okuyan Dişli'nin cinayete kurban gittiği tespit edildi.

24 yaşındaki Ela'nın cesedi, İvano-Frankivsk şehrinin dışında bulunan bir gölette bulundu. Ela'nın öldürüldüğü ve bir bavula konularak göle atıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak Ela'nın son görüştüğü kişi olan Türkmenistan kökenli erkek arkadaşı ve bir kişi gözaltına alındı.

Ela'nın üzerinde yapılan ilk incelemede şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Ölüm nedeni ise otopsiden sonra belli olacak. Cinayete kurban giden genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler; #ela dişli #cinayet
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