Kelebekler 50 milyon yıl önce de varmış!

Almanya’da bilim insanları tarafından bulunan kelebek fosilleri, kelebek ve camkanatlıların erken dönem dinazorlarla birlikte 50 milyon yıl önce bile yaşadığını ortaya çıkardı. Bulgular kelebeklerin bilinen evriminden farklı bir evrim geçirmiş olabileceğine de işaret ediyor

Kelebekler 50 milyon yıl önce de varmış!

Şimdiye kadar kelebek ve camkanatlı böceklere ait bulunmuş en eski fosil bu canlıların bilinenin aksine en az 50 milyon yıl daha önce de yaşamakta olduğunu ortaya çıkardı. Sadece 10 gram ağırlığındaki tortuda en az yedi türe ait kanat kalıntıları bulan bilim insanları daha “kat kat fazla” çeşitin ortaya çıkacağına inanıyor.

Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde görev yapmakta olan araştırmanın baş yazarı Bas van de Schootbrugge “Bulgularımız, çiçeklerle bir arada evrim geçirdiği varsayılan bu grubun, aslında çok daha yaşlı olduğunu gösteriyor” dedi.



Uzmanlar, bulguların kelebek ve camkanatlıların 200 milyon yıldan fazla bir süredir yaşamakta olduğunu düşünüyor. Daha önce Birleşik Krallık’ın Dorset kıyısında 190 milyon yaşında sadece bir tane pul kanatlı bulunmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kelebek #dinazor
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