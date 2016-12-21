Kendisi ile ilişkiye girmeyen kocasına bunu yaptı!

Çin'de inanılmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kadın, kendisiyle ilişkiye girmeyen kocasının cinsel organını satırla kesti

Olay Çin'in Sichuan eyaletinin Deyang şehrinde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, kendisiyle ilişkiye girmeyen kocasının penisini kesti. Mağdur adamın ismi sadece Liu olarak açıklandı. 46 yaşındaki Çinli adam, taksicilik yapıyordu. Eşinin sürekli eve yorgun gelmesinden şüphelenen kadın, eşinin hayatında başka biri olduğundan şüphelenerek, bu öfke ile yaşamaya başladı. Alınan bilgiye göre 54 yaşındaki kadın, kocasının sürekli kendisini geri çevirmesine sinirlendi ve sonunda eşini cinsel organına zarar vermekle tehdit etti.



Karısının kendisini tehdit ettiğini belirten Liu, tedavi gördüğü hastanede şunları söyledi: "Karım bana; bu gece eğer arzumu yerine getirmezsen sen ölü bir adamsın, dedi. Lakin birkaç gündür doğru düzgün uyumamıştım. Nereden enerji bulabilirdim ki?"



Kocasının kendisini geri çevirmesine sinirlenen Zhang isimli kadın, eline bir satır aldı ve eşinin penisine doğru savurdu. Talihsiz adamın organı bu darbe ile ikiye ayrıldı. Çok kan kaybeden adam, karısının tehditlerine rağmen polisi aradı.



Liu hemen hastanede tedavi altına alındı. Karısı ise ne kocasını ziyaret etti ne de tedavi masraflarını ödemeyi kabul etti.



Zhang ise kocasının eskiden çok daha fazla para kazandığını ancak son zamanlarda kazancının büyük oranda düştüğünü ve bunu kocasının parayı metreslerine harcadığına delalet ettiğini söyledi. Kocasının kendisini aldattığına dair kanıtları olduğunu da anlatan kadın, aksi durumda kocasını bu şekilde suçlamayacağını da iddia etti. Talihsiz adam ise karısının bu iddiasını kabul etmedi. (Haberler.com)



