Kerbela'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü var

Irak'ın Kerbela kentinde bir markette intihar saldırısı meydana geldi. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybetti

Irak’ta Şiilerin kutsal kenti Kerbela’da düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre bir markete düzenlenen saldırıda en az 25 kişi de yaralandı.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.