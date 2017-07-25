Kız kardeşini öldürdü, 'umrumda değil' dedi

ABD'de alkollü araç kullanırken kaza yapan 18 yaşındaki genç kız, yanında bulunan kız kardeşinin ölümüne neden oldu. Yaşanan bütün bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan kız şaşırttı

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 18 yaşındaki Obdulia Sanchez alkol aldıktan sonra yanına kız kardeşini de alarak yola çıktı. Yolda canlı yayın yapan genç kız, kaza yaptı. Kaza anlarını da canlı yayınlayan genç kız, kazada kardeşinin de ölümüne neden oldu. Ancak genç kızın kameraya, kız kardeşini öldürdüğünü ama umrunda olmadığını söylemesi ise şaşkınlık yarattı.



Yerde kanlar içinde yatan 14 yaşındaki kız kardeşini tutup sallayan genç kız, bu anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Genç kız kamerasına "Kız kardeşimi öldürdüm, ama umrumda değil. Biliyorum hapse gireceğim, ama umurumda değil. Üzgünüm bebeğim." şeklinde konuştu.



Olay sonrası polis genç kızı yakalayarak tutukladı. Obdulia şimdi alkollü araç kullanırken cinayete sebep olma suçundan Merced Şehir Hapishanesi'nde tutuluyor. Kazada aracın içinde bulunan bir diğer yolcu 14 yaşındaki Fresno Bee ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Fresno kazada ölen Jacqueline'in emniyet kemeri takmadığını söyledi. Jacqueline'in pazar günü 15'inci yaş gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. (Milliyet)





