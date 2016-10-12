Kızarmış tavuk diye aldı, fare çıktı!

Ünlü bir fast food zincirinin New York'taki şubesinden kızı için aldığı kızarmış tavuktan 'fare' çıkınca, durumu sosyal medya üzerinden markayla paylaştı ama...

Birçoğumuz için fast food vazgeçilmez olsa da zaman zaman ortaya çıkan görüntüler, sağlıksız bir yiyecek türü olan fast food'u yemememiz gerektiği konusunda bizleri uyarıyor.



Aylar önce ABD'de gıda güvenliği konusunda yapılan bir araştırmada bazı hamburgerlerde fare ve insan DNA'sına rastlanmıştı. Şimdi ise ünlü bir fast food zincirinin New York'taki şubesinden kızı için aldığı kızarmış tavuktan 'fare' çıkınca, durumu sosyal medya üzerinden markayla paylaştı. Yetkililerden hiçbir yanıt alamadığını kaydeden kadın, çareyi, çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmakta buldu.



Sosyal medyada geniş yankı bulan o paylaşım ise; insanların "tavuk yerken aslında fare mi yedim?" sorusunu sormalarına neden oldu.

