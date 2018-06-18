Kızını öldüresiye dövdü, tuvalete zincirledi!

Çin'de babası tarafından işkence edilip tuvalete zincirlenen 4 yaşındaki kız çocuğu, eve gelen bir akrabalarının durumunu fark etmesi üzerine polis ekipleri tarafından kurtartıldı

Kızını öldüresiye dövdü, tuvalete zincirledi!
18 Haziran 2018 Pazartesi 10:09

Çin'in güneybatı Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang'da bulunan Qingzhen şehrindeki bir evin bodrumunda, yediği dayaktan gözlerini dahi açmakta zorlanan 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Babası ile birlikte yaşayan kızın tuvalete zincirlenmiş olduğu açıklandı.

Dayaktan vücudu morarmış ve küçük kızın görüntüsü tüm ülkeyi sarstı. Ayrıca kızın sırtında pek çok sigara izi de bulundu.

Evlerini ziyaret eden bir akrabaları tarafından fotoğrafları çekilen talihsiz kız, tuvalette babasının çamaşırlarını yıkarken bulundu. Plastik bir leğendeki çamaşırları elleriyle ovarak yıkamaya çalışan çocuğun içler acısı halini gören misafir, durumu polise bildirdi.

Adı açıklanmayan babanın alkolik olduğu ve sabah evi terk etmeden önce çocuğu tuvalete zincirlediği, akşam 10-11 gibi eve geldiğinde de yemek verip yine kaderine terk ettiği öğrenildi. Cani baba tutuklanırken küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

Etiketler; #çin #çocuk işkence #çocuk dayak
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