Klip çekiminde acı olay! Vurularak öldü

Avustralya'da bir dublör oyuncu, çekimler sırasında vurularak öldürüldü

Klip çekiminde acı olay! Vurularak öldü

Avustralya'da bir hip hop şarkısının klibinde rol alan dublör oyuncusu Johann Ofner, çekimler sırasında öldü. Alınan bilgiye göre klip çekiminde ateşli silahlar kullanıldı. Silahların kullanımı sırasında da oyuncu Ofner göğsünden vuruldu.


Ofner hayatını kaybederken, olayın nasıl meydana geldiği ise henüz çözülemedi. Ofner'in Blissn Eso isimli grubun klibinde oynadığı öğrenildi.

Acı olay sonrası grubun üyeleri facebook hesaplarından üzüntülerini bildirdi.

Etiketler; #ölüm #oyuncu ölüm #klip çekimi ölüm
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