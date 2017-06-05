Koalaların hayatı riske girdi

Bilim adamları, iklim değişikliği ve deniz suyunun yükselmesi nedeniyle okaliptüs yapraklarındaki tuz oranının arttığı ve ağacın yapraklarıyla beslenen koalaların hayatlarının risk altına girdiği uyarısında bulundu

Ekolojist Dr. Rebecca Montague-Drake, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Port Macquarie Belediyesinin katkısıyla hazırladığı raporda, koalaların yaşam alanının yüzde 14'ünün 50 yılda, yüzde 22'sinin de 100 yılda iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesinden etkileneceğini belirtti.



Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu okaliptüs yapraklarındaki tuz oranının artacağına işaret eden Montague-Drake, bunun da kıyı bölgelerdeki okaliptüs yapraklarıyla yaşamlarını sürdüren koalaları olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.



Çevre koşullarındaki değişikliklerin okaliptüs yapraklarındaki toksinleri artıracağını ifade eden Montague-Drake, bu durumda koalaların yiyeceklerinin azalacağını söyledi.



Montague-Drake, "Topraktaki tuz dengesinin değişmesiyle ağaç yapraklarındaki toksin ve besin arasındaki ince dengeler değişiyor, besin değerleri yok oluyor." dedi.



Avustralya'nın simgeleri arasında yer alan koalalar, sadece okaliptüs yaprakları yiyerek ağaçta yaşıyor. İstatistiklere göre, koruma alanları dışındaki doğal alanlarda sadece 40 bin koala bulunuyor.







