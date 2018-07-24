Komşu alev alev: Çok sayıda ölü ve yaralı

Yunanistan'ın Başkenti Atina'nın etrafındaki yangınlar ülkede panik yaşattı... Resmi rakamlara göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı, onlarca ev ve araç kül oldu. Attiki bölgesinin doğusunda ve batısında olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Miltiadis Vironas, Atina'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda başlayarak meskun bölgelere sıçrayan yangınlarda 2 kişinin yangın sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada ise en az 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında en az 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) Başkanı Miltiadis Vironas, Atina'nın kuzeydoğusundaki ormanlık alanlarda başlayarak meskun bölgelere sıçrayan yangınlarda 2 kişinin yangın sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada ise en az 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bölgenin vali yardımcısı Girgos Kokkolis, sabah saatlerinde tespit edilen 26 cesedin sahil kasabası Rafina’da bulunduğunu söyledi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Pazartesi günü yangın ilk olarak Atina’nın 55 kilometre batısındaki Kineta’da başlamıştı. Sahil kasabasının yamacında başlayan yangın Yunanistan’ın en yoğun kullanılan otoyolunun kapatılmasına sebep olmuş ve ulaşım yollarına zarar vermişti. Atina’ın 29 kilometre doğusunda bulunan Mati kasabasında ise kısa bir süre sonra yangın başladı. Mati’deki yangının, 2007 yılındaki Peloponez Yarımadası’nda yaşanan yangından sonra en büyük yangın olduğu ifade edildi.

ÇİPRAS: ŞÜPHE UYANDIRIYOR

Yapılan açıklamada felaketten hayatını kaybeden en genç kişinin 6 aylık bir bebek olduğu ve zehirli dumanlar yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi. Saray Bosna temaslarını yarıda kesen Alexis Çipras, “Tamamen orantısız bir şeyle mücadele ediyoruz” derken Avrupa Birliği partnerlerinden kara ve havadan yardım istedi. Şu ana kadar Yunanistan’a yardım gönderen ülkeler ise İtalya, Almanya, Polonya ve Fransa.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu acil durum toplantısına iştirak etti. Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, “Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor.” dedi.