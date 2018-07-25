Komşudaki yangında bilanço artıyor

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarında çıkan yangınlarda en az 74 kişi hayatını kaybetti. Facianın tanıkları, yaşadıklarını, "Bazıları kaçtıkları denizde boğuldu" sözleriyle açıklarken, uluslararası kamuoyu Pompeii'de yaşananlara gönderme yaparak, "Yunanistan'ın Pompeii'sinde dram ve trajedi" başlıkları attı

BBC’ye konuşan Giannis Labropoulos, yangın sırasında arabayla Patras’tan Atina’ya seyahat etmekte olduğunu söyledi. Labropoulos yangının çok hızlı yayıldığını belirtti:

“20 metreden daha uzağı göremiyorduk. Bir anda sıcağı hissetmeye başladık ve yangını gördük. Bunun yaşanıyor olamayacağını düşündüm. Çok korkmuştuk. Atlatıp atlatamayacağımızı bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Dallar ve yıkıntılar arabaya çarpıyordu. Yangının gücü ve sıcaklığın yoğunluğu hayatta bir daha asla deneyimlemek istemeyeceğimiz bir şey” dedi.

‘Evden ayrılmak için zamanı yoktu’

19 yaşındaki Olivia Exarchakou, Atina’da yaşayan bir öğrenci. Aile dostlarının ikisini yangında kaybetti. Exarchakou yaşadıklarını, “Çatılardan tek görebildiğimiz dumandı. Akropolis’in üzerinden dalga dalga büyüdüğünü gördük. Annemin yakın bir arkadaşı Voutsa bölgesindeki yazlık evini kaybetti. Yangın nedeniyle ölen iki kişi tanıyorum. Birisi evde öldü. Kadının evden ayrılmak için zamanı yoktu çünkü yangın çok hızlı yayılıyordu. Bir başka aile dostumuz plajda hayatını kaybetti. Kadının bedeni suda bulundu” sözleriyle aktardı.

‘İnsanlar kayıp’

İngiliz vatandaşı Catherine Hooper Bristol kentinden. Düzenli olarak Yunanistan’ı ziyaret eden Hooper, yangın sırasında etkilenen alana yakın bir yerde olduğunu söyledi.

Hooper, “Yangının yayıldığı Pentelicus sıra dağlarının diğer tarafına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktayım. Burada dahi hava kekremsi. Yoğun bir duman Atina’nın üzerinde. Süpermarketler, su dolu kamyonlarla su dağıtıyor. Birçok itfaiye uçağı ve helikopteri üzerimizden uçtu, uçmaya devam ediyor. Yüzlerce kişi denize kaçtı ancak sıcak küller ve uçuşan yıkıntılar birçok kişiyi denizde açılmak zorunda bıraktı” ifadesini kullandı.

Denize atlayan insanların yüksek dalgalarla mücadele ettiğini söyleyen Hooper, “Akıntı insanları Evia Adası’na doğru sürükledi. Bu sabah üç kadın ve bir çocuğun boğulduğunu duydum. Denize gidip kaybolan birçok kişi var. Denizdeki bazı insanlar kurtarılmadan önce dört saat boyunca denizdeydiler. Bu sabah 26 kişi bir tavernada ölü bulundu. Bir annenin kucağında çocuğuyla ölü bulunduğunu duydum” dedi.

‘İki kadın kollarımda can verdi’

George Vokos ise yangının etkilediği Mati köyünden. İki kişinin kollarında öldüğünü, kendisinin ise şanslı olduğunu söylüyor:

“Bu, devasa bir felaket.”

“Tanrıya şükürler olsun ki ailem güvende. Güvenlik için denize doğru kaçtık.

“Yanan iki arabamı kaybettim. Evimin de yarısı yandı. Ancak iki kadın kollarımda can verdi.”

Yunanistan Atina ve çevresinde yaşanan dramın yaralarını sarmaya yeni yeni başlamışken ülkede şimdi hummalı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yakınlarını kaybedenler umutlu bir haber duymak için bölgede beklerken yetkililer, “Çok sayıda ceset bulundu. Bunlar yol kenarlarında ve 26 kişilik bir grup bulduk. Bu gruptakiler ateşin etkisiyle birbirlerine sarılı vaziyette öldüler” açıklamasını yaptı.

“Pompeii trajedisi gibiydi”

Yangından kurtulan Kostas Laganos ise, “Yangından kaçmak için denize attık kendimizi. Sırtımız yandı ve alevler bizi suya kadar takip etti. Milattan Sonra 79 yılında Vezüv Dağı’nın yamacında yaşanan Pompeii trajedisi gibiydi. Alevleri görünce, hemen koşmamız gerektiğini anladım” dedi.

Öte yandan Polonya, yangında hayatını kaybeden kişilerden ikisinin kendi vatandaşları olduğunu açıkladı. Polonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölen Polonyalıların anne ve oğul olduğu aktarıldı.

Yunan basını henüz kaç sayıda kişinin kayıp olduğuna dair net bir rakam olmadığını aktarırken, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, 3 günlük ulusal yas ilan etti. TV’ye konuşan Çipras, “Yunanistan kelimelerle anlatılamayacak bir trajedi yaşıyor. Yunanistan en zor günlerini yaşıyor ve nasıl hissettiğimizi anlatacak kesinlikle bir kelime yok” dedi.