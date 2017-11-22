Kömüre alternatif; kümes hayvanı dışkısı

İsrail'de bilim insanlarının araştırmaları, kümes hayvanlarının dışkılarından elde edilecek biyo-yakıt sayesinde dünyanın daha yaşanılabilir olabileceğini gösteriyor

İsrail'in güneyinde yer alan Necef kentindeki Ben-Gurion Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, kümes hayvanlarının dışkılarından elde edebilecek yağ ile oluşturulan biyo-yakıtla, elektrik üretiminde kömür kullanımı yüzde 10 azaltılarak sera gazı emilimi engellenebilir ve biyo-yakıtlar kömüre alternatif bir enerji kaynağı haline gelebilir.



Araştırmacıların yaptığı açıklamada, "Kümes hayvanı dışkılarını çevresel anlamda sağlıklı bir şekilde imha etmek çok zor bir durum haline geldi. Dışkıyı katı yakıta çevirmek, yenilenebilir madde kullanımının önünü açarken, fosil yakıtlara olan bağlılığı azaltabilir" denildi.



Bilim insanları tarafından yapılan deneyde, hindi dışkısı kullanıldı ve oksijensiz bir ortamda biyo madde önce kömür formasyonu benzeri bir formasyon gerçekleşmesi için hydrochar denilen bir sistemle 250 derece ısıtıldı ve sonrasında maddeye 450 derece daha ısı uygulandı.



Deney sonucunda, dışkıdan üretilen net enerjinin kömürden üretilene oranla yüzde 24 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, deney sırasında dışkı kullanılması sebebiyle metan ve amonyak emilimleri azalırken, karbondioksit ve karbonmonoksit emilimlerinin arttığı gözlemlendi.