Köpeği hasta olan akademisyene ücretli izin!

İtalya'da bir kişi, hasta köpeğine bakmak için iki gün izin aldı. Mahkemeye başvuran kişi, davayı kazandı ve iki günü ücretli izin olarak kullandı

Köpeği hasta olan akademisyene ücretli izin!

Olay İtalya'nın Roma kentinde meydana geldi. La Sapienza Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan bir kişi köpeği hastalanınca iki gün izin aldı. Akademisyen bu izninin ücretli izin olması için de mahkemeye başvurdu. Mahkeme akademisyeni haklı buldu ve iki gün ücretli izni onayladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan akademisyenin avukatı, İtalya'da hayvanları koruma konusundaki katı cezaları hatırlattı. Çok acı çeken hayvanları terk etmenin cezasının bir yıla kadar hapis olduğunu hatırlatan avukat, "Davaya bakan hakim üniversitenin akademisyenin "ciddi veya ailevi ve kişisel nedenlerle" yok sayılarak iki günlük izninin resmi olarak ücretli kabul edilmesine karar verdi" dedi.



 


Kaynak: DHA
Etiketler; #italya #köpek
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