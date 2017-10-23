Köpekbalığında kurtulmak için 3 saat yüzdü!

Avustralya'da zıpkınla avlanırken teknesini kaybeden adam, köpekbalığı peşine düşünce yüzerek kaçtı

Köpekbalığında kurtulmak için 3 saat yüzdü!

Olay Avustralya'nın Perth kentinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 yaşındaki John Craig, Köpekbalığı Körfezi'nde zıpkınla avlanmaya başladı. Denizin yüzeyine çıktığında ise Craig, içinde bir arkadaşının da bulunduğu teknesini bulamadı.

Bunun üzerin Craig, yardım çağırmak amacıyla su sıçratmaya başladı. Bunu farkeden bir köpekbalığı da adamın peşine düştü.

Kendisine doğru gelen köpekbalığını farkeden adam, karaya doğru yüzmeye başladı. 7.5 kilometreyi en az 3 saatte yüzen Craig, yaklaşık 15 dakika boyunca köpekbalığının kendisini takip ettiğini anlattı.

Yüzerek karaya çıkan Craig, birilerini bulmak amacıyla kamp alanına doğru yürümeye başladı. Bir uçak tarafından fark edilen Craig, büyük korku yaşadığını ve köpekbalığına yem olacağını düşünerek çok korktuğunu söyledi.

Etiketler; #köpekbalığı
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