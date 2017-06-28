Körfez Ülkeleri, Katar'ı köşeye sıkıştırmakta kararlı

Aralarında Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu Körfez ülkeleri, "bölgedeki radikal dinci grupları finanse etmekle" suçladıkları Katar'a yönelik yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. Olası yeni yaptırımların arasında, ticari ortaklarıyla Katar'ın bağını koparmaya dönük önlemler de bulunuyor

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya Büyükelçisi Omar Ghobash, Körfez Arap ülkelerinin Katar'a yönelik yeni yaptırımları gözden geçirdiklerini söyledi.



Öncelikle, söz konusu ülkelerin ticari ortaklarından Katar ile kendileri arasında bir seçim yapmalarını isteyebileceklerini vurgulayan Ghobash, "Şu anda üzerinde durduğumuz ekonomik yaptırımların arasında, kendi ticari ortaklarımıza yönelik önlemler de var" dedi.



Kendi ticari ortaklarına, "bizimle çalışmak istiyorsanız bizi seçmek durumundasınız, Katar'ı değil" demeyi planladıklarını belirten Ghobash, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nden çıkarılmasının da gündemde olduğuna işaret etti.