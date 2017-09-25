Korkunç cinayet: Bedenindeki bütün kanı boşaltmış!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Batı Hollywood’da 2016 yılında öldürülen manken Iana Kasian’ın otopsi raporu açıklandı. Kan donduran cinayete ilişkin yapılan açıklamada, Kasian’ın kafa derisinin yüzüldüğü, sağ kulağının kesildiği ve bedenindeki bütün kanın boşaltıldığı belirtildi

Korkunç cinayet: Bedenindeki bütün kanı boşaltmış!

Geçtiğimiz yıl vahşice katledilen ve öldürüldüğünde 30 yaşında olan Ukraynalı manken Kasian'ın cansız bedeni 2 aylık bebeğinin yanında bulunmuştu.Vahşice işlenen cinayetle ilgili açıklanan son otopsi raporunda, Kasian’ın kafa derisinin soyulduğu, sağ kulağının kesildiği ve beninde bulunan hayati sıvısı kanın tamamen boşaltıldığı kaydedildi. Otopsi incelemelerinde genç kadının çenesinde de diş izleri tespit edildi.

Otopsi incelemeleri sonucu kan kaybı, Kasian’ın birinci ölüm sebebi olarak; başına sert bir elementle darbe indirilmesi de ikinci ölüm sebebi olarak tespit edildi.

KATİL İDAM CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Kan donduran cinayetle ilgili suçlanan isim, Kasian’ın 36 yaşındaki sevgilisi ve dünyaya getirdiği bebeğin babası Blake Leibel. Kanada vatandaşı olan bir emlak milyarderinin oğlu olan Leibel, film rejisörü ve çizgi roman yazarı. Leibel'in eserlerinden ‘Syndrome’ (Sendrom) ismini verdiği romanın da, boğaz kesip öldürdüğü kişilerin kanını boşaltarak seri cinayetler işleyen bir katilde bulunuyor. Hakkındaki suçlamaları reddeden Leibel, suçluluğu tespit edilmesi halinde idam cezasına çarptırılacak.

 

Etiketler; #cinayet #abd
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