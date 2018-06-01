Korkunç cinayette yeni ayrıntılar: Oğlunu öldürdükten sonra...

7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı öldüren anne Bilge Lord Kunduracı'nın çocuğun kanlı fotoğrafını çekip ayrılmak üzere olduğu eşine gönderdiği ortaya çıktı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de oturan Bilge Lord Kunduracı, 4 gün önce oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştığı öne sürülen Kunduracının, kan donduran cinayetten sonra oğlunun kanlı fotoğrafını çekerek eşine gönderdiği ortaya çıktı.

"FOTOĞRAFINI FACEBOOK'TA PAYLAŞINCA..."

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre cinayeti oğlunu kendisinden boşanmak için harekete geçen eşinden intikam almak için işlediğini belirten Kunduracı, "Oğlumla birlikte fotoğrafını Facebook'ta paylaşınca oğlumu elimden alacak korkum iyice arttı. Oğlumu elimden almaktansa oğluma bir ömür hasret olsun istedim. Bu nedenle oğlumu öldürdüm" dedi.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP EŞİNE GÖNDERDİ

Öte yandan cani anne Bilge Lord Kunduracı'nın vahşice bıçaklayarak öldürdüğü çocuğunun kanlı fotoğrafını ise çekip ayrılmak üzere olduğu eşi Ercan Kunduracı'ya WhatsApp'tan attığı belirlendi.

Genç kadının eşine 'gel şimdi çocuğunu al' diye yazdığı da öğrenildi. Mahkemeye çıkarılıp tutuklanan cani annenin mahkeme ifadesinde ise suçlamaların kabul edip, "pişman değilim" diye açıklamada bulunması şaşkınlık yarattı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ DE SAHTE

Ancak anneye konulan ilk teşhis ise, "sosyopat" olduğuna dair. Uzmanlara göre, anne bir nevi "cinayet işlemeye meyilli seri katil". Uzmanlara göre ifadeleri ve pişman olmadığını belirtmesi de bunu kanıtlıyor. Bilge Lord'un "Cinayeti işlemesinin ardından kendi canına kıymak istediği" bulguları da yalan.

Annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor. Bilge Lord'un cinayeti bilinci açık bir şekilde işlerken, tek amacının "kendisini terk ettiğini" düşündüğü babadan intikam almak olduğu da polisin ve doktorların saptamaları arasında.