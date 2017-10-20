Korkunç uyarı: Ekolojik kıyamete doğru gidiyoruz

Yapılan bir araştırmaya göre kanatlı böceklerin sayısı yüzde 75 azaldı. Bu azalma üzerine bilim insanları 'ekolojik kıyamet' uyarısı yaptı

Bitki polenlerinin taşınması için böcekler büyük önem arz ediyor. Yapılan araştırmaya göre son 25 yılda kanatlı böceklerin sayısı yüzde 75 azaldı.



Bilim insanları yaptıkları incelemede şimdiye kadar sadece kelebek ve arı sayısının düştüğünü düşünüyordu. Ancak Almanya'nın tabiat koruma alanında yapılan incelemede kanatlı böceklerin sayısında büyük düşüş olduğu gözlendi.



Tarım alanlarının yok olması ve kullanılan ilaçlar ise bu azalışın nedeni olarak görülüyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sussex Üniversitesi Yaşam Bilimleri Profesörü Dave Goulson, böceklerin yeryüzündeki yaşamın üçte ikisini oluşturduğunu ancak sayılarında korkunç bir düşüşün meydana geldiğini söyledi.



Goulson şöyle devam etti: "Yeryüzünde çok fazla araziyi birçok yaşam formu için yaşanamaz hale getiriyoruz ve ekolojik bir kıyamete doğru gidiyoruz. Eğer böcekleri kaybedersek herşey çöker."