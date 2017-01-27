Köyüne dönmek isteyen Suriyelilere PYD ateşi: 7 ölü

Suriye'nin Şiyuk Köyü'nden Cerablus'a göç eden ve yeniden köylerine dönmek isteyen sivillere, terör örgütü PYD tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

Suriye'deki karışıklıklar yüzünden 10 bin Arap kökenli Suriyeli, Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiyuk Köyü'nden göç ederek Fırat Nehri'nin batısında bulunan Cerablus'a yerleşti. Sivillerden bazıları tekrardan köylerine dönmek istedi. Kendi aralarında haberleşen köylüler, iki gün önce toplanarak, Şiyuk Köyü'ne doğru yürüyüşe geçti.



Köylüler yürürken ÖSO ve Türk bayrağı açtılar. Şiyuk Köprüsü'ne yaklaşan köylülere ise PYD'li teröristler ateş açtı. Uzun namlulu silahlarla açılan ateşte 7 kişinin hayatını kaybetti, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Bunun üzerine gruptakiler tekrardan Cerablus'a dönmek zorunda kaldı. Yaralı Suriyelilerden biri yaptığı açıklamada, PYD tarafından kandırıldıklarını söyledi. Suriyeli vatandaş, sivil vatandaşların PYD tarafından DEAŞ'lı denilerek öldürüldüğünü öne sürdü.