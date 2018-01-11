Kuran kursundan çıkan kızı kaçırıp tecavüz etti!

Pakistan'da dehşet verici bir olay meydana geldi. Kuran kursundan çıkan küçük bir kız tecavüze uğradıktan sonra çöpe atıldı

Kuran kursundan çıkan kızı kaçırıp tecavüz etti!

Korkunç olay Pakistan'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir adam Kuran kursundan çıkan 8 yaşındaki bir kızı kaçırdı. Küçük kıza tecavüz eden sapık, daha sonra da onu öldürüp çöp konteynerine attı.

Küçük kızın cesedi evinin iki kilometre uzağında bulundu. Olayı araştıran polis, küçük kızın kaçırılma görüntülerine ulaştı. Olay ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Pakistan halkı katilin biran önce bulunması için çağrıda bulundu. Öte yandan küçük kızın ailesinin hac vazifelerini yerine getirmek için Mekke'de olduğu öğrenildi.

Etiketler; #pakistan #tecavüz #cinayet
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