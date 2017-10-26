Kutu kutu iPhone 8 dağıtıldı iddiasına açıklama geldi!

Dün Suudi Arabistan'da yapılan bir düğünde davetlilere iPhone 8 dağıtıldığı gündeme gelmişti, düğün sahipleri çıkan haber üzerine açıklama yaptı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan düğünde kutu kuti iPhone 8, misafirlere dağıtıldı haberi dün gündeme düşmüştü. Sosyal medyada olay olan görüntüler ile ilgili açıklama geldi.



Aile adına açıklama yapan Mohammad Al Haqqan öncelikle yapılanın düğün değil nişan töreni olduğunu söyledi.



Düğünde misafirlere telefon dağıtılmadığını söyleyen Al Haqqan, dağıtılan şeyin Malaka isimli bir tatlı olduğunu dile getirdi. Tatlı kutularının iPhone 8 kutularına benzediğini kabul eden Al Haqqan, ancak bunun sadece bir benzerlik olduğunu dile getirdi.



Nişan törenlerinde bu tatlıların dağıtıldığını belirten Al Haqqan, iPhone 8 iddialarını yalanladı.



Görüntülere yorum yapan insanlar da garsonların içinde telefon olan kutuları zaten o kadar kolay taşıyamayacaklarını söyledi.