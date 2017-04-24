Kuzey Kore, ABD'yi tehdit etti

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'nin güçlü silahlarını göstermesi ve savaşın her türlüsünü hazır olduklarını söylemesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump bir tweet atarak karşılık vermişti. Trump, attığı tweette Kuzey Kore için 'Bela arıyorlar' cümlesini kullanmıştı. Şimdi de Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit geldi.Alınan bilgiye göre Kuzey Kore, Trump'ın emri ile Kore Yarımadası'na doğru ilerleyen uçak gemisini batırma tehdidinden bulundu.Kuzey Kore'de devletin yayın organı olan gazetede yer alan yazıda, 'Kuzey Kore'nin askeri gücünü göstermek için tek bir hamlede ABD'nin nükleer güce sahip bir uçak gemisini batırmaya hazır olduğu' yazıldı.Yazıda Kuzey Kore'nin Amerika kıtasına ve Asya Pasifik bölgesine ulaşacak kapasitede silaha ve 'mutlak silah' olarak nitelenen hidrojen bombasına sahip olduğu da belirtildi.USS Carl Vinson uçak gemisi, Trump'ın emriyle yola çıkmıştı.