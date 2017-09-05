Lego satışları ilk defa düştü, 1400 çalışana yol göründü!

Danimarkalı ünlü oyuncak şirketi Lego, on yıldan beri ilk kez satışlarında düşüş yaşanması sonucu 1400 çalışanını işten çıkarma kararı aldı

Lego satışları ilk defa düştü, 1400 çalışana yol göründü!

85 yıldır faaliyet gösteren Lego şirketi, bu yıl sonuna dek 1400 çalışanının işine son verecek. ABD ve Avrupa'nın bazı kesimlerindeki gelişmiş pazarlarda talebin azalmasından dolayı Lego, 13 senedir ilk kez satış rakamlarında düşüş yaşadı.

Dünya çapında 18 bin 200 kişiyi istihdam eden şirket, toplam personelinin yüzde 8'ini çıkarmış olacak.


2004'ten beri ilk kez düşüş yaşadı

Lego Yönetim Kurulu Başkanı Jørgen Vig Knudstorp, "Pek çok iş arkadaşımızın hayatını etkileyecek olan bu değişiklikleri yapmaktan dolayı çok üzgünüz," diyerek durumu açıkladı ve "Maalesef bu zor kararları vermemiz gerekiyor," dedi.

2017'nin ilk yarısında şirketin karı, yüzde 6 düşüşle 14,9 milyar Danimarka kronunu (8,2 milyar Türk lirası) indi. Şirket 2004 yılından beri satış rakamlarında hiç düşüş yaşamamıştı.


Uzak Doğu'da çift haneli büyüme

Knudstorp, yılın ilk yarısında Çin pazarındaki çift haneli büyüme oranına rağmen, gelişmiş pazarlardaki gerilemenin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. "Daha küçük ve daha basit bir organizasyon oluşturup, iş modelimizi sadeleştirerek daha çok çocuğa ulaşacağız," diyen Knudstorp, bu durumun maliyetlerde de etkisini göstereceğini belirtti.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #lego #lego satışları
Önceki Haber
Bornova'da 4 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sonraki Haber
Trump açıkladı: Onay verdim!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.