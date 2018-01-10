Leopar saldırısına uğrayan 3 çocuk öldü!

Hindistan'ın farklı bölgelerinde 3 çocuk leoparların saldırısına uğradı. Üç çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi

Leopar saldırısına uğrayan 3 çocuk öldü!

Acı haberi Hindistan yerel medyası yazdı. Alınan bilgiye göre ülkenin orta kesiminde bulunan bir köyde 2 çocuğa leopar saldırdı. Saldırı sonrası iki çocuk da öldü.

Başka bir saldırı da kuzeydeki kırsal alanda yaşayan 14 yaşındaki bir çocuğa karşı yapıldı. Bu çocuğunda leopar saldırısında öldüğü öğrenildi.

Hindistan'da birçok yerleşim alanı leoparların yaşam alanının yakınında bulunuyor. Bu yüzden bu şekilde saldırılar sık sık gündeme geliyor. Bölgede leoparların evlere girdiği de görülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #hindistan #leopar
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