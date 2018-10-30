Lezbiyen çifti tıp tarihine geçiren olay!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan lezbiyen çift, doğumu için aynı çocuğu hamilelik döneminde birlikte taşıyan ilk insanlar oldu ve olay tıp tarihine geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki lezbiyen çift, doğumu için aynı çocuğu hamilelik döneminde birlikte taşıyan ilk insanlar oldu ve olay tıp tarihine geçti.

Ashleigh and Bliss Coulter çifti şimdi 5 aylık olan oğulları Stetson ile çok mutlu ancak bu onlar için kolay bir süreç olmadı. Normalde lezbiyen çiftlerden yalnızca biri biyolojik olarak hamileliği yaşayabiliyor. 'İki taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek' (Effortless Reciprocal In Vitro Fertilization' ya da kısa adıyla 'ER-IVF' denilen bir yöntem sayesinde her iki kadın da döllenme sonrası oğullarını fiziksel olarak bedenlerinde taşımış oldu.

PEKİ NASIL OLDU?

Normal olarak bir donörden alınan spermlerle kadınlardan biri hamile kalıyor ve süreç diğer eşin herhangi bir katkısı olmadan tamamlanıyor ve bu kişi doğan çocuğu aslında sadece evlat edinmiş oluyor. Bu olayda eşlerden Bliss kendi biyolojik çocuğunun olmasını isteyen ancak hamile kalmak istemeyen taraf. Ancak aynı zamanda bir kadın olarak çocuk ile anne arasındaki bu fiziksel bağın kurulmasına da önem veriyor.

Doğum uzmanı Doktor Kathy Doody'nin fikri bu duruma çare arayan çiftin ilgisini çekti ve 2016 yılında konsültasyonlar başladı. Yöntemin nasıl işleyeceği gün gün belirlenerek çift hamilelik ve doğuma hazırlandı.

Bliss'in döllenen yumurtası inkübasyon yani ilk oluşum ve hücre bölünmesi dönemini laboratuvardaki kuluçka bölümü yerine Bliss'in vücudunda gerçekleştirdi ve Bliss'in vücudu döllenmiş yumurta için doğal bir kuluçka makinesi görevi gördü. Yumurta burada tam 5 gün kaldı. Embriyo Bliss'in içinde oluştuktan sonra ondan alındı ve donduruldu. Bu sırada Ashleigh'e hormon terapisi yapıldı ve hazır olduğunda da embriyo ona transfer edildi.

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR DENEYİMDİ"

Bu yöntemde çiftin verdiği en önemli karar transferdeki riskleri göze almak oldu. Bundan sonra Stetson tüm büyüme sürecini Ashleigh'in vücudunda tamamladı ve Haziran 2018'de hiçbir komplikasyon olmadan 4 kilo olarak dünyaya geldi. Böylece Stetson Coulter insanlık tarihinde doğumundan önce iki kadın tarafından taşınmış ilk kişi oldu.

Bu yöntem geleneksel tüp bebek yapmaktan daha maliyetli ancak Bilss ve Ashleigh çifti abcNEWS'e verdikleri röportajda "Paha biçilemez bir deneyimdi" diyor ve Stetson için bir kardeş dünyaya getirmeyi planlıyor.