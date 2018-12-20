Londra'da uçuşlara drone arası

Londra'da, havalimanında uçuşlar drone nedeniyle askıya alındı

Londra'da uçuşlara drone arası
20 Aralık 2018 Perşembe 13:40

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Gatwick Havalimanı üzerinde izinsiz uçurulan "drone"lar nedeniyle bazı uçuşlar yapılamazken, bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Bu sabah kısa süreliğine yeniden başlayan havalimanındaki uçuşlar, söz konusu hava araçlarının yeniden görülmesiyle tekrar durduruldu.

Havalimanına inmesi gereken bazı uçaklar kentteki diğer havalimanlarıyla başka kent ve ülkelerin havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanındaki aksamanın, şu ana kadar 10 bin yolcuyu etkilediği ve 24 saat daha sürebileceği belirtiliyor.

Havalimanının bugün 760 uçuşla toplam 110 bin yolcuya hizmet vermesi planlanıyordu.

Polisten yapılan açıklamada, bu hava araçlarının havalimanı üzerinde uçurulması "kasıtlı eylem" olarak nitelendirilirken, araçların vurularak düşürülmesi seçeneğinden ise şimdilik kaçınıldığı vurgulandı.

Oluşturulan özel bir polis ekibinin, araçların kimler tarafından yönlendirildiğini tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar drone uçurulması yasak olan İngiltere'de, bir uçağı tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #londra #havalimanı #gatwick #drone
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