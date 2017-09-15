Londra metrosunda patlama: Çok sayıda yaralı var!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonundaki bir metro vagonunda yaşanan patlamada 18 kişinin yaralandığı belirtildi

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada, bu sabah yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) bir metro treninde gerçekleşen ve terör vakası olarak değerlendirilen olayda, 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı veya sağlık durumlarının ciddi seviyede olmadığı vurgulandı.



Londra polisinden daha önce yapılan açıklamada, olayın "terör vakası" olarak ele alındığı ve "terör saldırısı soruşturması başlatıldığı" bildirilmişti.



Sosyal medya platformlarından yapılan fotoğraflı paylaşımlarda, vagonun içinde alev almış plastik bir kova olduğu ancak vagonda ciddi bir hasar bulunmadığı görülüyor. Görgü tanıkları ayrıca trenden inen bazı kişilerin yüzlerinde yanıklar olduğunu aktarmıştı. Bazı görgü tanıkları da istasyondan bir an önce çıkmak isteyenlerin panikle izdihama yol açtığını ve bu sebeple yaralananlar da bulunduğunu belirtti.



AA muhabirine konuşan görgü tanığı, bölgede patlama sesinin ardından havaya plastik kokusunun yayıldığını ve insanların çığlık atarak trenden inmeye çalıştığını söylemişti.



İngiltere Başbakanı Theresa May'in öğlen saatlerinde olayla ilgili olarak acil kabine toplantısına (Cobra) başkanlık etmesi planlanıyor.



Olayın yaşandığı metro hattının Earls Court-Wimbledon ve Ealing Broadway-Turnham Green bölümlerindeki seferler askıya alınırken, istasyon ve civarındaki yollar da polisin soruşturması kapsamında kordon altında tutuluyor.



Londra'da 7 Temmuz 2005'te, 4 intihar eylemcisi 3 metro istasyonunu ve bir otobüsü hedef almış, bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi yaralanmıştı.



Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor.

