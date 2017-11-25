Lüks otelde yangın: 12 kişi öldü!

Gürcistan'ın Batum kentinde bir Türk işadamına ait olan otelde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre yangında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan Batum'da bulunan ve Türk işadamı Erol Avgören'e ait olan Leogrand Otel'de dün saat 21.00 civarında bir yangın çıktı.



Yangının kazan dairesindeki patlama sonrası çıktığı öğrenilirken, alevler de kısa sürede üst katlara yayılmaya başladı. Yangın nedeniyle otelde büyük panik yaşanırken, itfaiye ekipleri de en kısa zamanda yangına müdahale etti. Ekiplerin ve görevlilerin yardımlarıyla müşteriler tahliye edilirken, yangında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Türklerin de olduğu öğrenilirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangın 4 saat sonra kontrol altına alınırken, olay sonrası soruşturma başlatıldı.



2015 yılında açılan otelin bölgedeki en lüks otellerden biri olduğu öğrenildi. 185 odası olan otele alınan bilgiye göre bir kaç ay önce de yangın koruma sistemi bulunmadığı için ceza kesilmiş.