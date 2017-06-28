Mahkeme ve bakanlığa helikopterli saldırı!

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Yüksek Mahkeme ve İçişleri bakanlığı binalarına helikopterle saldırı düzenlendi. Devlet başkanı Nicolas Maduro olayı “terör saldırısı” olarak nitelerken hükümet adına yapılan açıklamada saldırının “ABD destekli sağ muhaliflerin darbe planının bir parçası” olduğu vurgulandı. Halk ise darbe girişimine karşı uyarıldı

Oscar Perez adlı özel eylemler tugayında görevli 15 yıllık bir polis, yerel saatle 18.00’de ele geçirdiği bir polis helikopteriyle başkentin üzerinde tur atmaya başladı. “350 Özgürlük” yazılı bir pankart taşıyan helikopter yüksek mahkeme ve içişleri bakanlığı binalarını bombaladı.



Başkan Maduro, olayı bir terör saldırısı olarak niteledi ve sorumluların yakalanacağına dair söz verdi.



Saldırıda ölen ya da yaralananlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Saldırılarla ilgili eş zamanlı olarak paylaşılan bir videoda yüzleri silahlı ve maskeli kişilerin önünde Verezuela halkına hitaben konuşan Oscar Perez "haydut hükümete" karşı çıkma çağrısında bulunuyor. Perez videoda kendilerinin polis, asker ve halktan oluşan bir koalisyon olduklarını iddia ediyor.



Saldırıların ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından şiddetli protesto eylemlerinin yaşandığı ve valinin sağ muhalefet liderlerinden olduğu Miranda eyaletindeki emniyet teşkilatına el kondu.



Sağ muhalefet geçen hafta askerlere isyan çağrısı yapmıştı.



Ülkede Nisan ayında başlayan sağ muhalefetin şiddet gösterilerinde 76 kişi ölmüş, yaklaşık bin kişi yaralanmıştı.