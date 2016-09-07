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    • Makedonya'da özel uçak düştü, kurtulan olmadı

    Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında dün akşam saatlerinde düşen özel uçakta bulunan altı kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 09:00
    Makedonya'da özel uçak düştü, kurtulan olmadı
    Makedonya'nın başkenti olan Üsküp civarında özel bir uçak düştü. Uçakta 6 kişinin bulunduğu ve hepsinin de hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Uçağın düşme nedeninin ise yakıt bitmesi olduğu üzerinde duruluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, basın çalışanlarının girmesine ise müsaade edilmedi. Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün İtalyan, 2'sinin ise Kosovalı olduğu öğrenildi.

    Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında, Almanya'yla ait ticari faaliyetler gerçekleştiren yolcuları taşıyan uçak, havadayken sinyali kaybedildikten bir süre sonra düştü. Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Trevizo'dan havalanan ticari uçağın, saat 17:40 sularında Üsküp Havalimanı'nın 10 kilometre güneyinde radardan kaybolduğu belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın Treviso şehrinden kalkış yapan uçağın, Makedonya'ya yakıt ikmali yapmak için geldiği, havaalanına 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarında kaybolduğu belirtildi. Piper Seneca 2 tipi, 6 kişi kapasiteli ticari uçağın Veles yakınlarında, muhtemelen yakıtının bitmesi nedeniyle düştüğü aktarıldı. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulansın sevk edildiği olay yerine basın mensupları alınmadı.


    4 İTALYAN, 2 KOSOVALI

    Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün İtalyan, 2'sinin de Kosova vatandaşı olduğu öğrendildi. Hayatını kaybeden Kosovalıların Beçay soyisimli kardeşler olduğu, kardeşlerden birinin isminin Visar olduğu öğrenildi. Ölen kardeşlerin yatırımcı oldukları ve İstog'da bir uçuş kulübü açmak için yola çıktıkları ifade ediliyor.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Mekadonya, özel Uçak, Uçak Düşme

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